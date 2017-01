Una guida allo shopping di tendenza per saldi caldi e graditi? Il capo di lana è senza dubbio tra i più gettonati. Oltre al cachemire, anche altri tessuti di lana rappresentano senz'altro un must. Ottimi gli abbinamenti tra seta e cachemire, merinos-cachemire, viscosa e angora... Scegliendo i capi con cura si sfoggia un'immagine sexy e glamour allo stesso tempo. La tenerezza e il calore tipici dei mesi più freddi. Attenzione al panno, il tessuto dell'inverno per eccellenza. La flanella si presta ottimamente alla confezione di cappotti e giacche, ma anche di gonne, pantaloni e tailleur. I colori del momento? Seguite la tendenza, magari il viola, ma fate soprattutto attenzione che sia un colore a voi gradito.

Non trascurate poi i classici giacconi, i giubbini più frizzanti e così via... Sciarpe, bluse, camicie, interi abiti... Un tocco di raffinatezza e di eleganza per ogni donna. Fascino intramontabile, che vi caratterizzerà non solo quest'anno, ma anche negli anni prossimi! Al top raso di seta, raso di poliestere, pelle verniciata e materiali laccati. Chiaramente non ci sono tendenze a senso unico. Quindi anche questo inverno potrete indirizzare i vostri acquisti come meglio credete. Lo scozzese, i motivi a fiori, stilizzati, le stampe: se la vostra corsa al saldo di tendenza passa per il negozio di abbigliamento, affidatevi al vostro buongusto e ai consigli di un abile commesso. Il successo è assicurato!

