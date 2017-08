Il mal di schiena o lombalgia è un problema diffusissimo e vario. Generalmente le cause si classificano in due grandi gruppi: cause derivanti dalla struttura ossea e cause muscolari. Il dolore può avere un esordio lento o verificarsi improvvisamente, può essere tagliente e lancinante come per il colpo della strega oppure noioso e continuo o ancora presentarsi come un crampo. Spesso si verifica dopo il sollevamento di un peso o semplicemente piegandosi in avanti, ma una delle cause più comuni è il dolore muscolare provocato da "eccesso di attività". Si presenta con un dolore nella parte bassa della schiena (e in altre zone del corpo) e di solito va via in pochi giorni. Alcune persone, invece, sviluppano un mal di schiena che permane per molto tempo. Questo, a volte, può significare che ci sia una lesione di un disco intervertebrale o siamo in presenza di un'ernia del disco. In quest'ultimo caso si accusa dolore alla schiena e molto spesso il dolore arriva ad interessare il gluteo, la coscia e la gamba fino al piede (sciatalgia o sciatica). In genere l'ernia discale colpisce prevalentemente il sesso maschile nell'età compresa tra i 35 e i 50 anni. Spesso un'ernia del disco si verifica dopo un sollevamento, piegandosi in avanti o con movimenti di torsione.

Come curare questa malattia? Una volta accertato di essere di fronte a un’ernia discale grazie agli esami e alle indagini per immagini che prescriveranno il medico di base o lo specialista, una delle strade possibili e dai risultati migliori è quella dell’ozono-terapia senza aghi Sorazon.

Grazie a essa è possibile intervenire in modo mirato sulla problematica. I trattamenti hanno una durata di pochi minuti e si effettuano 1 volta a settimana: il ciclo di sedute è di 6/10 in base alla patologia trattata.

Essendo senza aghi le sedute non sono dolorose e, pur essendo profonde e infiltranti, sono assolutamente prive di effetti collaterali.

Tripla l’azione esercitata sul paziente dalla tecnologia Sorazon. In primo luogo ecco le onde soniche pressorie, quindi entra in gioco la radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante, infine ecco tutta l’energia ossigenatoria dell’ozono.

Il meccanismo dell’ozonoterapia si basa su una scarica a corona generata da un elevatore di tensione che produce nella camera di ionizzazione un'energia ossigenatoria di ozono. Quest’ultima si va ad incanalare nelle parti in trattamento a livello transdermico, tramite i canali ionici. L'ozono per la formazione di perossidi ha effetto antibatterico, antivirale e germicida con proprietà ossidante; agisce come antinfiammatorio per inibizione delle prostaglandine, sostanze fondamentali nello sviluppo di un processo infiammatorio e come antidolorifico per ossidazione dei trasmettitori nervosi che determinano il dolore. Agisce sulla riduzione delle calcificazioni presenti nei tessuti e nelle articolazioni, possiede anche una significativa attività antalgica, riabilitativa nell'ambito del dolore muscolo scheletrico vertebrale: per tutti questi motivi, dunque, è tanto efficace nel contrastare, tra gli altri, anche i dolori riferiti all’ernia del disco e alle protrusioni.

