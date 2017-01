Gli alberi di Natale sono ancora montati e ben illuminati, la Befana deve ancora arrivare, ma i saldi cominciano ugualmente!

Appuntamento per i lombardi da ieri, giovedì 5 gennaio, quando le vendite di fine stagione, nel rispetto del DGR 2667/2011 che determina le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (di cui all’art. 115 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6), hanno preso puntualmente il via. Dal giorno di inizio, la grande vendita a prezzi scontati proseguirà poi per due mesi.

Tra le regole principali indicate da Regione Lombardia:

- i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso)

- l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto

- i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli)

- se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 116, comma 2 della l.r. 6/2010, sono vietate le vendite promozionali degli articoli soggetti a saldo, sia nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione, sia dal 25 novembre al 31 dicembre.

