Sabato 9 Settembre 2017 sarà un giorno importante! Alle ore 20 avrà inizio, infatti, la prima «Festa contadina», una serata per stare insieme, divertirsi e ricordare le tradizioni locali, proposta dagli abitanti del paese.

«La festa è stata pensata per far rivivere a tutti la storia del nostro borgo - affermano gli organizzatori - Vogliamo ricordare la cultura dalla quale proveniamo e i valori che ci appartengono».

Oggi la nostra vita è molto differente rispetto a quella che verrà riproposta durante la festa: «In mostra, lungo le vie e nella piazza, la faranno da padroni i vecchi strumenti di lavoro che ci riporteranno ai vecchi mestieri, quelli artigianali che non smetteranno mai di ammaliarci e farci sognare - raccontano i promotori dell’iniziativa - Nel nostro mondo, dominato dagli oggetti stampati in serie, il fascino di un prodotto elaborato a mano non può che pungerci il cuore. E il suo metodo di elaborazione, colpisce ancora di più: è un lungo processo, nutrito da una profonda concentrazione e da strumenti ormai abbandonati.

L’amore di un artigiano per la sua opera, il viso imperlato di sudore, ma pieno di gioia... una scena sempre più rara che in questa serata, abbiamo deciso di rievocare». Perché come cita un famoso adagio, «Senza la conoscenza del passato non c’è possibilità di futuro».

Durante la festa sarà possibile ammirare simpatiche bancarelle, una mostra fotografica che rappresenterà la vita quotidiana del tempo e un'esposizione di strumenti di lavoro utilizzati nelle attività agricole ed artigianali.

La serata è stata organizzata da un gruppo di volontari di Castelletto, in collaborazione con la ProLoco e il patrocinio del comune di Leno.

Si svolgerà in piazza Giovanni Paolo II che per l’occasione si trasformerà in una grande aia con rappresentazioni di vita quotidiana del tempo.

«I “Cantùr Dè Castelet”, un gruppo di uomini e donne animati dalla passione del canto, coordinati dal maestro Roberto Piubeni, ci allieteranno con canti popolari - riprendono gli organizzatori - mentre Saund music “Herry Perotti DJ” ci accompagnerà con musica e balli.

I nostri commercianti saranno lieti di accogliervi e di offrirvi i loro prodotti. Saranno inoltre in vendita biglietti per una sottoscrizione a premi con estrazione nella serata.

Un particolare ringraziamento va alla Proloco, all’amministrazione Comunale di Leno e ai vari sponsor per il sostegno dato alle nostre iniziative.

A Don Gianluca un ringraziamento per averci messo a disposizione la piazza Giovanni Paolo II e gli altri spazi della parrocchia».

Infine, un grazie a tutti i volontari che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e che costituiscono l’anima di Castelletto.

