Da studi recenti si calcola che 80% della popolazione adulta occidentale soffra od abbia sofferto almeno una volta nella sua vita di mal di schiena .Nel corso della sua evoluzione il genere umano ha progressivamente assunto una postura sempre più eretta, funzionale per le attività motorie dei quattro arti ma con implicazioni biomeccaniche progressivamente peggiorative sul carico e peso che il rachide lombare deve sopportare nel corso della nostra vita. Possiamo affermare pertanto che il mal di schiena e la sciatalgia (intenso dolore alla gamba) rappresentano il pegno che dobbiamo pagare alla nostra evoluzione.

Tuttavia sicuramente altri fattori incidono :

- Vita sedentaria e posture scorrette, frequente utilizzo di mezzi di locomozione

-Aumento del peso corporeo favorito dalla maggiore disponibilità di cibo

- Allungamento della prospettiva di vita media con maggiore e prolungata usura di ossa ed articolazioni

- Ritmi intensi e frenetici della nostra vita che richiedono sempre maggiore efficienza psico-fisica

- Fattori genetici non ancora precisati che inducono ad precoce degenerazione discale ed articolare anche in soggetti relativamente giovani

Evoluzione tecnologica nella diagnostica (TAC , RMN lombare) che comportano una maggiore conoscenza e consapevolezza del dolore lombare.

Il primo filtro che il paziente incontra è rappresentato dal medico di base che pone in atto i necessari primi rimedi ed accertamenti del caso, in seconda battuta interviene lo specialista neurochirurgo esperto in problematiche vertebrali che dispone per esecuzione di esami ed accertamenti più approfonditi in caso di dolore lombare cronico e ripetuto e sciatalgia invalidante.

La prima cura deve essere sempre conservativa (a parte casi selezioni di particolare gravità):

- Farmacologica (antiinfiammatori ed analgesici, cortisonici somministrati in vari modi e forme) prestando attenzione a dosi, tempi, intolleranze ed effetti collaterali

- Fisiochinesiterapia (ginnastica, rieducazione posturale, trazioni ed allungamenti, rinforzo muscolatura addominale e lombare) sotto la guida attenta del fisiatra e fisioterapista

- Calo di peso

- Attività motoria adeguata : nuoto stile libero e dorso

- Uso di tutori e corsetti che vanno limitati solo ad un breve periodo onde evitare indebolimento muscolare della schiena

Spesso la terapia conservativa raggiunge il risultato sperato, ma se le cause sono una severa degenerazione discale, una grave forma di artrosi con restringimento del canale rachideo, una voluminosa ernia discale, una importante scoliosi (modificazione anomala della curvatura del rachide) o uno scivolamento vertebrale (spondilolistesi) in questi casi selezionati la chirurgia riveste un ruolo chiave e risolutore del problema.

Dottor Marco Belpietro

Clinica Perdezoli, Peschiera del Garda (VR).

Clinica S. Francesco, Verona

Hospital Piccole Figlie, Parma

