Dieci anni di attività e non sentirli, per un’azienda che mette in mostra lo stesso entusiasmo degli esordi: lo scorso 23 gennaio Sicurmatica ha celebrato il suo decimo anniversario. L’importante traguardo raggiunto è stato l’occasione per guardarsi indietro, riscoprendo i tanti obiettivi centrati, ma soprattutto per pensare al futuro, fissando nuove finalità da perseguire, sempre nel pieno rispetto del Made in Italy. Oggi Sicurmatica è una realtà affermata, specializzata nella fornitura e nell’installazione di porte sezionali e basculanti, porte da interno, porte blindati ed infissi, automazione, inferiate e sistemi di sicurezza, porte industriali.

A testimoniare la felice evoluzione dell’azienda ci sono i tanti interventi effettuati in realtà residenziali, uffici e negozi, ma anche la forte presenza in opere di più ampio respiro. L’attività è intervenuta nella manutenzione di stazioni e immobili di servizio delle metropolitana di Brescia, forniture per i Magazzini Generali del Tabacco di Cuba e inoltre diversi incarichi per le sedi del corriere SGT-Sogetras, per i Vigili del Fuoco di Cremona, per l’Università degli Studi di Parma, la sede Eni di San Donato e per la partecipata AEM di Cremona. In parallelo, a fine 2015, è arrivata anche l’inaugurazione della nuova sede: «I nostri clienti ci hanno dato fiducia e noi gli abbiamo dedicato la nuova struttura, dando loro la possibilità di recarsi in locali più moderni e accoglienti - hanno spiegato i titolari - con uno spazio espositivo riservato a sistemi di apertura e chiusura, porte basculanti, sezionali, industriali e tagliafuoco, portoni, portantini blindati, porte da interno, serramenti, maniglieria, sistemi di allarme e di videosorveglianza». La ditta è anche in grado di presentare numeri da record: il fatturato nel 2016 è cresciuto del 20% rispetto ai dodici mesi precedenti e il dato assume ancora più valore considerato il momento piuttosto difficile del mondo dell’edilizia. E ora è partita la sfida al 2017, con l’obiettivo di fare ancora meglio: nel frattempo sono state attivate delle importanti agevolazioni. Per esempio: fino al 29 luglio, per le coppie Under 35 che stanno sistemando la loro prima casa, sarà in vigore uno sconto del 10% su qualsiasi commissione, oltre alle promozioni già in corso.

Per info consultare www.sicurmatica.com, Facebook «Sicurmatica», chiamare lo 030.9976486 o recarsi a San Paolo, via dello Strone.

