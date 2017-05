Formazione, Sicurezza e Medicina del lavoro. Sono le tre parole chiave di SGS Servizi srl, realtà impegnata da oltre dieci anni nel fornire corsi ed eventi formativi aziendali e interaziendali rivolti alle imprese. E non solo: l’impegno nella formazione professionale è totale, per un’attività che vanta numerose certificazioni e accreditamenti, a testimonianza della pluralità delle competenze e del riconoscimento delle stesse. Ecco dunque tante proposte per aziende, ma anche per enti pubblici e privati, associazioni di categoria, liberi professionisti e privati cittadini: «perché la formazione è la vera sicurezza», come ci spiega Giulio Caravaggi. Il titolare e il suo staff sono anche impegnati continuamente nella propria formazione e nell’aggiornamento: «Noi stessi frequentiamo corsi, restiamo sempre al passo coi tempi, con i cambiamenti e riceviamo informazioni dirette dagli enti preposti». «Ci facciamo carico di erogare corsi a prezzi agevolati per lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e ragazzi in cerca di occupazione sotto i 25 anni - ha detto Sabrina Dusini, contitolare della SGS - siamo un Ente accreditato per la formazione dalla Regione Lombardia e nel corso degli anni abbiamo acquisito grande esperienza nel mondo del lavoro e associazionistico, ricevendo anche la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015». Insomma, SGS Servizi srl spazia dalla sicurezza sul lavoro al servizio di medicina del lavoro, abbracciando qualsiasi settore lavorativo: «Chiunque abbia bisogno di formazione può rivolgersi a noi, eccezion fatta per il campo fiscale a cui non ci dedichiamo - ha proseguito Caravaggi - durante lo scorso anno abbiamo erogato tantissimi corsi, un’infinità di ore, riuscendo sempre a mantenere elevata la qualità dei servizi offerti alla clientela». Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.sgs-servizi.it, ideato in modo semplice e chiaro per ricercare il servizio idoneo per svolgere le attività di competenza, chiamare lo 030.9921237, il 340.5782273 (fax 030.9920003), scrivere a info@sgs-servizi.it o recarsi a Verolanuova, in via Mazzini 51/53. Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

