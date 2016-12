L'ernia del disco è un disturbo mediamente frequente nella popolazione. Si tratta di una problematica che affligge la colonna vertebrale, in particolare nella zona lombare, e che può generare dolori anche particolarmente invalidanti. L'ernia del disco definisce una condizione di fuoriuscita dalla sua sede del materiale polposo dei dischi intervertebrali, tale da entrare in contatto con le strutture nervose del canale spinale della colonna vertebrale. Per ovviare al problema si può intervenire con metodiche innovative mini-invasive come la discectomia con Laser percutanea.

Il laser è stato introdotto, in campo chirurgico, alla fine degli anni '70 in molteplici specialità chirurgiche con indubbi benefici sia per l'operatore che per il paziente. Alla fine di questo millennio è comparsa una nuova ed entusiasmante area applicativa: la Discectomia Laser Percutanea - PLDD. Oggi, dopo 10 anni di esperienze internazionali, la metodologia PLDD è la risposta, mini invasiva e standardizzata, al trattamento di molteplici forme patologiche a carico della colonna vertebrale. Le procedure laser di decompressione discale percutanea sono diventate uno standard utilizzato quotidianamente da un numero sempre maggiore di medici specialisti di tutto il mondo. In presenza di ernia del disco lombo-sacrale, l'approccio posteriore alla colonna lombo-sacrale impiega varie tecniche chirurgiche:

- la microdiscectomia si avvale dell'uso del microscopio operatorio e viene attuata attraverso una limitata incisione chirurgica, mediante approccio interlaminare, cioè tra le due lamine ossee vertebrali, nel rispetto delle strutture osteoligamentose della colonna e dell’ecologia della radice; - la discectomia percutanea laser - PLDD, che consiste nell'asportazione dell'ernia attraverso uno speciale ago per accesso percutaneo contenente la fibra ottica di piccolissime dimensioni che vaporizza ed aspira, sotto controllo radioscopico, il materiale discale erniato. La procedura è riservata a quei pazienti affetti da lombosciatalgia, da ernia discale sintomatica (irritazione, parestesie, paresi) da almeno sei settimane che non è regredita dopo terapia conservativa (medica e fisioterapica). L'ernia discale, repertata attraverso RMN o TC, può essere contenuta (protrusione, estrusione subanulare) o non contenuta (estrusione transanulare). Deve esistere chiara e evidente corrispondenza tra il quadro clinico e l'ernia discale documentata. Il trattamento con laser è eseguito in anestesia locale, in leggera sedazione endovenosa, con campo sterile in sala operatoria adeguata. Sotto guida radiologica, si introduce per via laterale o posteriore un sottile ago percutaneamente con punta atraumatica di calibro inferiore ad 1 mm fino al disco intervertebrale erniato. Una volta controllato il posizionamento, si introduce all'interno dell'ago, una fibra ottica connessa al Laser che completa la procedura. I vapori creati all'interno del disco intervertebrale dall'azione del laser, sono eliminati attraverso un sistema di aspirazione.

La procedura che dura circa 20 minuti sono guida radiologica, può essere lievemente dolorosa, ragione per cui è necessaria la presenza dell'anestesista durante tutto l'intervento. È importante sottolineare che sotto guida radiologica è possibile trattare le profusioni e il bulging discale sintomatico. La vaporizzazione a livello del nucleo polposo del disco indotta dal laser provoca una retrazione dell'ernia con decompressione della radice nervosa e risoluzione del quadro clinico. Il paziente può essere dimesso nella stessa giornata con terapia antidolorifica leggera per 3-5 giorni. È consigliabile un successivo periodo di riposo di alcuni giorni con graduale ripresa dell'attività. L'obiettivo della tecnica di decompressione laser del disco (PLDD) consiste nella vaporizzazione del nucleo polposo riducendo la pressione intradiscale e lasciando il tessuto circostante intatto. La riduzione della pressione intradiscale determina la regressione del materiale erniato verso il centro del disco intervertebrale e la decompressione della radice nervosa determinando la risoluzione del dolore e dei sintomi. I vantaggi del Laser sono rappresentati dalla degenza in regime di day-hospital o ricovero di 1 giorno, intervento eseguito in anestesia locale ed analgesia senza ferita chirurgica con decorso operatorio senza dolore e convalescenza domiciliare di pochi giorni con ripresa della deambulazione già dopo poche ore. La discectomia laser percutanea lombare è una metodica valida nel trattamento delle ernie discali contenute, ma non sostituisce completamente la discectomia microchirurgica che rappresenta ancora oggi il trattamento di scelta delle ernie discali estruse/migrate e quindi deve essere utilizzata solo in casi selezionati e su indicazione di uno specialista neurochirurgo.

Dr Matteo Giannini (www.matteogiannini.com) Specialista in Neurochirurgia, Chirurgia vertebrale e Chirurgia mini-invasiva del rachide

UO CHIRURGIA SPINALE

Casa di Cura Don Pederzoli Peschiera del Garda (VR)

Ambulatorio di Neurochirurgia e delle problematiche della colonna Vertebrale

Poliambulatorio San Gregorio Via Brescia - Cologne (BS)

Leggi tutte le notizie su "iN Manerbioweek"

Edizione digitale