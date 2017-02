Lo sport è salutare a livello cardiovascolare, muscolare, posturale ma, può esporre il fisico ad una serie di rischi. La protezione dell’apparato stomatognatico (la bocca) è spesso trascurata dagli atleti, interessati più alla performance che alla prevenzione degli “effetti collaterali”. Certamente le patologie traumatiche dento-maxillo-facciali devono essere prevenute negli “sport di contatto”, quali il basket, la pallamano, le arti marziali, il rugby e il football americano, il motociclismo, lo sci alpino, il pattinaggio, lo squash, il calcio e il ciclismo… Le caratteristiche di un efficace protettore orale sono la protettività specifica per ogni sport, l’ingombro minimo e la stabilità, la possibilità di garantire ottima fonazione e ventilazione, la caratterizzazione estetica, la valutazione personalizzata del rapporto cranio-mandibolare. In presenza di forti sollecitazioni psico-fisiche, come durante una competizione, è importante che l’occlusione dentale (cioè il contatto che si stabilisce fra le arcate dentarie) sia stabile e ben relazionato alla postura corporea, per evitare la comparsa di disturbi che possano alterare lo stato di salute e la prestazione dello sportivo. Importante quindi una visita specialistica, per valutare l’idoneità fisica. Sono utili dispositivi paradenti semi-individuali preformati, adattabili alla bocca dell’atleta, che rappresentano un buon compromesso fra costo e beneficio, ma è bene evitare soluzioni “fai da te”.

L’erosione dentale superficiale è legata al consumo di bibite acide, e all’esposizione ad ambienti acidi, come la piscina.Il pH raccomandato per l’acqua delle piscine varia fra 7.2 e 8.0. In alcuni casi sono stati rilevati pH molto bassi, fino a 2.7, il cui effetto sui tessuti duri del dente va a sommarsi alla diluizione dei fattori protettivi della saliva e agli effetti di una clorazione inadeguata delle acque. L’erosione dentale ha inoltre una patogenesi multifattoriale legata:

• al tipo di bevanda assunta ?• al tipo di alimentazione associata

• alla modalità e quantità di assunzione della bibita

• alla disidratazione del cavo orale per calo flusso salivare; al potere tampone e diluizione della saliva stessa

• alla presenza di placca batterica.

L’uso delle bevande a base di latte, ricche di calcio, tende a ridurre l’abbassamento del pH orale ,ed è raccomandato. Si consideri infine anche la possibilità che, sotto intenso sforzo fisico, si verifichino rigurgiti acidi in particolare in soggetti già predisposti a reflusso gastro-esofageo. Risulta necessario adottare atteggiamenti di prevenzione nei confronti dell’abbassamento del pH orale, in quanto il consumo di sport drinks va ad associarsi spesso ad altri fattori di rischio. ?

I Medici dello Sport rimarcano inoltre l’importanza di un’attenta visita e ispezione orale per rilevare segni di abrasione ed erosione che possano esporre a dolore acuto l’atleta che pratichi sport aerei o d’immersione. In particolare l’area erosa dello smalto, con esposizione di dentina sensibile, risulta particolarmente aggredibile dalla concentrazione di ossigeno nell’aria respirata dalle bombole da sub, con il rischio di pulpite acuta e cronica che può disturbare l’esercizio in modo anche grave, ma soprattutto rischia di “coprire” altri sintomi e segnali vitali (come la cefalea da ipercapnia )ben più pericolosi.

?Risulta pertanto evidente la correlazione tra attività sportiva e controllo odontoiatrico costante, per prevenire o mitigare l’insorgere di disturbi legati all’attività sportiva in esame, ma anche per poter affrontare con serenità e rendimento la performance sportiva.

