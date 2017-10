Nei decenni scorsi il paziente che soffriva di dolori al collo e alla schiena era sempre stato spaventato dall’idea di doversi sottoporre a procedure chirurgiche, paure in parte giustificate dai racconti di parenti ed amici che dopo esperienze dirette di interventi, riferivano di complicazioni severe, lunghi e lenti recuperi e soprattutto insoddisfacenti risultati post-operatori.

Il miglioramento delle tecniche chirurgiche, l'avvento del microscopio operatorio, l'utilizzo di materiali sempre più innovativi, la diagnosi pre-operatoria più precisa grazie all’impiego di TAC e RMN, hanno determinato un progressivo e costante miglioramento dei risultati chirurgici negli ultimi 20 anni. Pur tuttavia la costante ricerca di innovazione e miglioramento ha condotto il chirurgo vertebrale, da 10 anni a questa parte, verso il raggiungimento di un nuovo obiettivo: Iil concetto di ricostruzione vertebrale.

In passato era ritenuto sufficiente solo migliorare lo stato della colonna vertebrale laddove essa era degenerata e compromessa per la presenza di alterazioni patologiche (artrosi, restringimenti del canale spinale, ernie discali, spostamenti e degenerazioni discali) con interventi chirurgici diretti solo verso una asportazione, decompressione e fusione.

L’obbiettivo attuale da raggiungere oggi risulta invece la ricostruzione della colonna ed il ripristino di una condizione anatomica più vicina possibile alla normalità.

Con un paragone forse azzardato, ma che rende bene il concetto, il chirurgo vertebrale deve trasformarsi in un “architetto” che con una procedura chirurgica ricostruttiva e restaurativa ripristini lo stato e l’equilibrio della colonna vertebrale modificato dalle alterazioni patologiche presenti nel paziente affetto da problematiche rachidee.

Questo obiettivo oggi può essere raggiunto grazie allo sviluppo e conoscenza di tecniche chirurgiche sempre più innovative che attraverso operazioni mini-invasive sono in grado di ricostruire segmenti della colonna vertebrale cervicale, dorsale e lombare compromessi da alterazioni patologiche locali. Nel caso di problematiche al collo, con piccole incisioni anteriori si riesce ad asportare e sostituire dischi cervicali degenerati con protesi o gabbiette discali che ripristino il normale allineamento e distanza tra una vertebra e l’altra. Per patologie che riguardino la schiena, mediante piccole incisioni sul fianco, si è in grado di asportare completamente un disco lombare degenerato e sostituirlo con una protesi che ristabilisca l’anatomia e curvatura normale della colonna lombare.In presenza di un restringimento parziale o totale del canale spinale, si associa al necessario allargamento tramite asportazione di parte della struttura ossea e legamentosa con decompressione delle strutture nervose, inserimento di viti apposite in titanio che unitamente a piccole barrette possano garantire nel tempo stabilità e rafforzamento alla colonna.

Tutte queste procedure prevedono delle piccole incisioni con minimi traumi alle strutture ossee e muscolari, perdite minime o assenti di sangue, mobilizzazioni precoci, permanenza in ospedale di pochi giorni e veloci recuperi post-operatori, convalescenze molto ridotte senza necessità di ingombranti busti o collari, ripresa della propria attività lavorativa e ritorno ad una vita normale in meno di 30-40 giorni.

Dott. Marco Belpietro

Specialista in Neurochirurgia

Chirurgo vertebrale

Presidio Ospedaliero Pederzoli Istituto Clinico S.Anna

Peschiera del Garda (Verona) Brescia

