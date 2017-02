In una società che impone un modello di vita frenetico, nasce sempre più l'esigenza per l'uomo di ritrovare la propria integrità e la propria unicità.

Spesso, nel quotidiano, sperimentiamo contrasto tra sensazioni interiori, sentimenti, ragione, percependo così la spaccatura profonda tra la nostra interiorità e la nostra esteriorità.

Molti disagi e disturbi derivano proprio dalla perdita del senso di contatto con la nostra essenza e naturalità: così, viene a generarsi una divisione, anziché una integrazione tra corpo, mente e spirito.

Si genera, inizialmente, uno stato di alterazione del benessere inteso proprio come "ben – stare " e della gioia di vivere sui quali, spesso, ci interroghiamo cercando soluzioni e cause al di fuori di noi stessi.

I sentimenti con i quali non riusciamo a vivere - dolore, paura, rabbia - agiscono sulla nostra struttura muscolare, irrigidendola, creando una vera e propria "corazza".

Dove ci sono contratture non scorre l'energia e si struttura un sistema difensivo, spesso inconsapevole, che, nel tempo, diviene cronico, anestetizzando frequentemente non solo il dolore ma anche il piacere.

Il corpo non mente: invia segnali di sofferenza che, spesso, trascuriamo finché non intervengono veri e propri sintomi clinici che altro non sono che i messaggi delle abitudini cronicizzate. La perdita di flessibilità e le rigidità muscolari, spesso alquanto dolorose, sono i segnali con cui il corpo urla, per farci acquisire consapevolezza del nostro modo di vivere.

La malattia, infine, sovente manifesta qualità e parti di noi che abbiamo negato.

Le Discipline Bio-Naturali, facilitano l'evoluzione della persona e sono efficaci per intervenire sulle tensioni muscolari, sullo stress e per favorire un contatto con la parte più profonda di sé.

Entrare nel corpo permette a noi stessi di contattare le nostre emozioni, esplorare il nostro sentire autentico ed acquisire maggiore autoconsapevolezza..

I concetti di "Armonia" ed "Equilibrio" dell'individuo, in sintonia con l'Universo, sono l'impulso e la motivazione che sostengono tutti gli approcci terapeutici.

Le pratiche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate mirano al raggiungimento, alla conservazione e al ripristino del benessere globale della persona.

