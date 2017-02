La natura è da sempre fonte di rimedi preziosi.

Da qualche tempo si assiste, in campo cosmetico, ad una coperta e valorizzazione delle fonti naturali come alternativa alle sostanze di sintesi. Tra queste, ultimamente, sempre più diffuso il ricorso a sciroppi a base di bava di lumaca le cui proprietà sono molteplici:

a) E’ idro-restitutiva (acqua di riserva), grazie ai mucopolisaccaridi, che trattengono l'acqua sulla cute a lungo e assicurano un effetto idratante di lunga durata.

b) Favorisce la cicatrizzazione - utile nel trattamento delle irritazioni della rasatura - grazie all'effetto combinato di allantoina, collagene, vitamine

c) E’ Lenitiva, utile per gli arrossamenti dovuti al sole o al freddo eccessivo - grazie all'allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine

d) E’ nutritiva e rigenerante, grazie a proteine e vitamine

e) Antirughe grazie alla stimolazione della sintesi del collagene nativo - dovuta all'acido glicolico combinato con collagene, elastina vitamine e mucopolisaccaridi.

f) Anti-smagliature - grazie all'azione esfoliante dell'acido glicolico e a quella rigenerante di proteine e vitamine.

g) Efficacia sui segni dell'acne, macchie e cicatrici - grazie al potere esfoliante, levigante, purificante e anti-untuosità dell'acido glicolico, mediato dall'effetto lenitivo degli altri componenti.

Tutte queste "azioni" rendono la bava di lumaca molto attiva nel trattamento dei problemi della pelle. Dal punto di vista 'farmacologico', invece, la scoperta delle sue virtù è relativamente più recente. La bava di lumaca, infatti, viene utilizzata come ingrediente nella preparazione di sciroppi omeopatici per la tosse per le sue virtù espettoranti e fluidificanti sul catarro. In pratica, gli enzimi in essa contenuti, modificano le secrezioni bronchiali, alterandone la vischiosità e rendendolo più fluido, cosa che permette la mobilizzazione e l'eliminazione dai bronchi.

Infine, i principi attivi in essa contenuti, aiutano a ricostruire l'epitelio danneggiato della laringe e dei bronchi. Insomma, un vero toccasana naturale molto apprezzato dalle mamme.

Strano, ma vero, infatti, lo sciroppo a base di bava di lumaca sembrerebbe funzionare davvero per le affezioni alle prime vie respiratorie, migliorando la situazione in poco tempo e senza alcun effetto collaterale (ecco perché viene utilizzato anche per bambini molto piccoli).

Leggi tutte le notizie su "iN Manerbioweek"

Edizione digitale