La scoliosi è una patologia talvolta sottovalutata che richiede personale specializzato ed adeguata preparazione per essere affrontata al meglio. Lo studio fisioterapico «Star Bene» offre un servizio globale per il trattamento di scoliosi e patologie vertebrali nel bambino e nell'adulto, dalla diagnosi alle terapie mirate. Per portare alla luce l'importanza della prevenzione e di un corretto trattamento in scoliosi e patologie vertebrali abbiamo contattato il dottor Salvatore Atanasio, medico specializzato in Ortopedia, considerato uno dei massimi esperti a livello nazionale, che svolge attività di visite mediche specialistiche presso lo studio «Star Bene» di Urago d'Oglio.

Mi sono da sempre occupato di patologie vertebrali ed in particolare del trattamento conservativo della scoliosi. Dal 1990 al 2007 ho lavorato presso il Reparto Scoliosi e Patologia Vertebrale della Fondazione Don Gnocchi di Milano diretto dal dottor Paolo Sibilla, durante tale periodo ho confezionato circa 3000 corsetti per scoliosi e ipercifosi.

La scoliosi è una deformità della colonna vertebrale caratterizzata da una torsione della colonna nei tre piani dello spazio. Le conseguenze sono asimmetrie di spalle, scapole e fianchi. Per la diagnosi è necessaria la valutazione clinica di uno specialista del settore il quale prescrive una radiografia della colonna vertebrale dalla quale quantifica l’inclinazione delle vertebre.

Per la maggior parte delle scoliosi non se ne conosce la causa per cui la prevenzione coincide con la diagnosi precoce: identificare una curva scoliotica ad uno stadio iniziale permette il miglior successo del trattamento ed evitare gravi danni funzionali in età adulta. Presso lo studio di fisioterapia «Star Bene» ad esempio è possibile effettuare uno screening preventivo per bambini e ragazzi con personale adeguatamente formato, se risultano dei sospetti, il passo successivo è la visita medica specialistica e la verifica con un esame radiografico.

Troppo spesso la scoliosi viene considerata una malattia solo del periodo della crescita, in realtà si può manifestare in tutta la sua gravità in età adulta. Tradizionalmente si pensava che finita la crescita la curva si assestasse, in realtà non sempre è così, purtroppo se la scoliosi supera certi valori può evolvere anche in età adulta ed i problemi che può portare sono il rischio di mal di schiena, deformità a livello di colonna vertebrale e cassa toracica e problematiche viscerali a carico degli organi interni.

Il trattamento dipende dal grado di deviazione della colonna. Se è lieve può bastare un programma di fisioterapia basato su esercizi specifici e personalizzati, mentre per le forme intermedie si abbinano esercizi e corsetto. L’intervento chirurgico può rendersi necessario solo in casi gravi, con curve oltre i 50°. L’obiettivo è superare l’adolescenza ed arrivare alla vita adulta con una schiena che dia ragionevoli garanzie di non creare problemi futuri e con un aspetto estetico accettabile.

Di certo sappiamo che gli esercizi corretti, possono essere risolutivi, quando la scoliosi è lieve, mentre sono un elemento essenziale per ottenere un risultato finale ottimale quando si indossa un corsetto. È fondamentale che siano eseguiti da fisioterapisti formati in scoliosi e colonna vertebrale che valutando il paziente e l’esame radiografico «costruiscano» gli esercizi specifici caso per caso. Gli esercizi devono inoltre includere la nozione dell’autocorrezione del paziente, il quale impara, con l’esercizio specifico appunto, a contrastare la deformità, nei tre piani dello spazio, verso cui viene spinta la sua colonna vertebrale. Presso lo studio «Star Bene» mi affido alla professionalità della dottoressa Alessandra Costa per quanto riguarda la parte fisioterapica e a Vanessa Costa che si occupa di Osteopatia Pediatrica; grazie a questa collaborazione impostiamo dei trattamenti personalizzati basati su questi concetti fondamentali.

Il corsetto sicuramente è un trattamento impegnativo ma è un’ortesi esattamente come l’apparecchio ai denti, antiestetico e fastidioso, tuttavia utile, in questo caso il vantaggio non è solo estetico ma anche importante in termini di minori dolori e problemi alla schiena in futuro. È fondamentale che il corsetto sia prescritto da un medico esperto del settore che collabori direttamente con il tecnico ortopedico che lo esegue: personalmente mi occupo sempre di effettuare il collaudo del corsetto al momento della consegna. È importante che il corsetto sia ben tollerabile ed il meno visibile in assoluto, solitamente utilizzo corsetti che restano tranquillamente sotto la maglietta. Con questi si può fare sport, ginnastica a scuola ed una vita assolutamente normale. Di fondamentale importanza è anche la collaborazione con il fisioterapista, infatti il trattamento con ortesi deve essere sempre accompagnato da un buon trattamento fisioterapico.

