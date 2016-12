Se sia imbattibile o meno questo solo il tempo lo dirà. Che sia imbattuta, fino a questo momento, è invece un dato di fatto: l'under 16 dell'Olympya Volley sta esprimendo una pallavolo di altissimo livello e in otto partite, nel proprio campionato, ha perso solo un set. Una marcia incredibile in questi mesi, che ha permesso alla formazione allenata da Maurizio Trifoglietti di essere a punteggio pieno (24 punti) con sette punti di vantaggio sulla seconda (che invece ne ha 17). Ed i segreti sono fondamentalmente due: il lavoro settimanale in palestra e l'armonia che si respira in questo gruppo: «Sono ragazze molto brave che lavorano sodo e ti ascoltano – sottolinea l'allenatore, Maurizio Trifoglietti-. Stiamo ottenendo dei risultati importanti e non vogliamo fermarci». Risultati a dire il vero, anche abbastanza sorprendenti, considerando che salvo tre o quattro ragazze, questo è un gruppo totalmente nuovo: «Sinceramente non mi aspettavo di raccogliere questi risultati fin dall'inizio. Abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, rispetto al quale sono rimaste solo poche ragazze per una questione d'età: sono uscite le classe 2000 e quest'anno la formazione è composta da giocatrici nate nel 2001,2002, 2003. Ma nonostante i tanti cambiamenti e un lavoro duro all'inizio, le ragazze sono riuscite subito a fare gruppo e ad amalgamarsi tra di loro». La cosa bella è che, l'Olympya, nonostante sia una società praticamente nuova nel panorama della pallavolo (è nata nel 2012) è un punto di riferimento per tante ragazze: «Abbiamo in squadra giocatrici che sono arrivate da diverse parti della provincia e da altre società - ha continuato Trifoglietti - Loro sono volute venire da noi, credo per come abbiamo lavorato in questi anni. Siamo una società praticamente nuova, ma che ha già ottenuto risultati importanti. Il nostro peso le altre squadre lo sentono: abbiamo 60 ragazze, ma lavoriamo bene e i risultati parlano per noi». Perché non va dimenticato, che proprio la formazione under 16, è campione provinciale: «Il nostro obiettivo è quello di centrare ancora la finale, dove poi tutto può' succedere in una partita secca. Per fare questo, dobbiamo chiudere il campionato nelle prime due posizioni, il che ci consentirebbe di qualificarci alle semifinali. E vedendo come stiamo andando, direi che siamo sulla buona strada. L'importante è continuare così». E quest'anno l'Olympya, che fa solo volley giovanile, ha anche la fortuna di avere l'esempio della Millenium (A2) che disputa le proprie partite casalinghe a Bagnolo Mella: «Con loro c'è collaborazione ed è bello avere davanti agli occhi un tale esempio. Noi cerchiamo sempre di appoggiarci a queste società di alto livello».

