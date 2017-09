Barbariga (caj) Tradizione, territorio, tipicità. Anche quest’anno torna puntuale la Fiera del Casoncello, che si terrà dal 20 al 24 settembre a Barbariga, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco

«Siamo alla quattordicesima edizione della Fiera del Casoncello, evento che segna per noi barbarighesi quello che un grande scrittore inglese chiama la stagione di mezzo e cioè l'inizio dell'autunno - ha sottolineato il sindaco Giacomo Uccelli- Quest'anno l'edizione verrà ricordata per l'inserimento nella serata inaugurale di uno special guest d'eccezione, mi riferisco all'Amatriciana. Mercoledì 20 settembre infatti, con l'aiuto di alcuni master chef del centro Italia, il casoncello verrà soppiantato dalla famosa pasta condita da guanciale e pecorino. Il ricavato della serata verrà devoluto interamente alle popolazioni terremotate, ai nostri fratelli di Amatrice e Acquasanta Terme. Invito quindi tutti a iscriversi alla cena per dare un aiuto concreto».

In generale sarà un’edizione tutta da scoprire: «Sarà caratterizzata da altre novità a dimostrazione che la nostra Pro Loco è sempre attenta a offrire ai nostri ospiti eccezionali eventi. Ci saranno anche dei punti fermi imprescindibili: l’Harley il venerdì, che quest'anno verranno accolte per un aperitivo in piazza Aldo Moro e circa 150 fantastici volontari che cercheranno di accontentare tutti gli affamati ospiti, ma soprattutto sua maestà il casoncello orgoglio per ognuno di noi 2.347 barbarighesi. Anche quest'anno vorrei dedicare questa edizione agli amici che dal 2004 ci hanno aiutato a realizzare questo case history; un particolare ricordo va' ai collaboratori che ci hanno salutato e che sicuramente da lassù faranno il tifo per un ennesimo successo».

Quel che è certo è che sarà una festa anche sicura: «La circolare del Prefetto è stata chiara ed è nostra premura non lasciare nulla al caso. Metteremo delle fioriere davanti a ogni ingresso della festa».

Come sempre anche la Pro Loco sarà in prima linea: «Il nostro obiettivo è quello di avere il maggior ricavato possibile per darlo alle associazioni - ha spiegato il presidente della Pro Loco, Franco Rossi - Infatti il ricavato è diviso tra le associazioni del paese». Una fiera che serve anche per dare importanza al prodotto locale: «Questa fiera è l’orgoglio del nostro paese. Se non ci fosse stata questa festa non credo che il casoncello sarebbe diventata un’icona così grande e importante». L’ultimo pensiero è per chi lavora per questo appuntamento: «E’ grazie ai volontari che si può fare questa festa, perché senza di loro non si sarebbe mai potuta realizzare. Non saranno mai ringraziati abbastanza». L’evento più grande di Barbariga è alle porte e si preannuncia come al solito un grande successo.

Leggi tutte le notizie su "iN Manerbioweek"

Edizione digitale