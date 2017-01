Ecco tutti i punti in cui lasciare i propri coupon:

Redazione, via Martiri della Libertà, 18;

Edicola «222» nell’Europalace;

Edicola «L’angolo», via Silvio Pellico, 1;Edicola di Moretto Aldo, via IV Novembre 1;Edicola «Tomasini», piazza Vittoria 2;Edicola di Maria Nazarena Anni, via XI Febbraio;Edicola di Silvana Notari, piazza XXV Aprile 3;Cartolibreria di Andrea Bonazza, via Brescia 3F;Edicola di Renica Monica, piazza Europa 12;Edicola «896», via John Fitzgerald Kennedy 1;Palazzetto dello Sport, via Cavalieri di Vittorio Veneto 12;Cartolibreria Massetti, piazza Garibaldi;Edicola Ferri, piazza Vittorio Emanuele II;Edicola Ferrari Dario, via Coniolo 3;Edicola «La coccinella», piazza Antica Piazzola 2;Edicola, piazza Aldo Moro;Caffetteria «Quadrifoglio» di Renata Laini, piazza Libertà 48.