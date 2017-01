Tempo di bilanci anche per il Consiglio regionale. Il presidente Raffaele Cattaneo ha presentato una serie di numeri per evidenziare il lavoro svolto nel 2016 dall'assise lombarda: 400 provvedimenti approvati in Aula consiliare, tra i quali 36 leggi (più di una per ogni seduta); nelle Commissioni via libera a 240 atti, 975 i soggetti incontrati nelle audizioni. Il resoconto dell’attività 2016 del Consiglio regionale, anno particolare con ben due pause elettorali, conferma il trend virtuoso della X legislatura, avviata a raggiungere dati record di produttività: nei primi quattro anni sono 3,35 in media le leggi approvate ogni mese (sono state 2,68 nell’ultima legislatura piena, l’VIII). Un altro dato interessante riguarda le sedute consiliari: in questa legislatura è già stato raggiunto il numero di sedute consiliari svolte in tutta l’VIII legislatura: 152. Per quanto riguarda i progetti di legge approvati, nell’VIII legislatura furono 161 e allo stato attuale nella X siamo già a 141. E’ facile prevedere che al termine dell’attuale legislatura i numeri delle sedute e delle leggi superino quelli dell’VIII legislatura.

«Non basta fare le leggi, bisogna fare quelle che servono perché ciò che interessa è la qualità di ciò che il Consiglio regionale produce - ha detto Cattaneo - In questo anno abbiamo lavorato anche sul tema della valutazione delle politiche e questo ci porta ad essere il primo Consiglio regionale quanto a procedure di valutazione sull’efficacia delle leggi per farne di utili e buone. Noi ci stiamo riuscendo, tant’è che è in progressivo e sensibile calo il contenzioso col Governo». Infatti, in questa legislatura la Corte ha accolto il ricorso del Governo in soli due casi, peraltro in misura parziale, dimostrazione evidente della grande attenzione alla qualità legislativa sviluppata e accresciuta in questi ultimi anni.

All’incontro erano presenti anche gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i vicepresidenti Fabrizio Cecchetti e Sara Valmaggi, e i consiglieri segretari Daniela Maroni ed Eugenio Casalino.

