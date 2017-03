«Si può fare! Startup e innovazione in montagna». È il titolo dell’evento che venerdì 24 marzo a Milano Fondazione Cariplo e Fondazione Garrone dedicano a ReStartAlp, l’incubatore temporaneo per giovani aspiranti imprenditori sulle Alpi, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

ReStartAlp è un campus residenziale gratuito dedicato agli under 35 che abbiano un’idea imprenditoriale o una startup nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura. Un percorso formativo vario e articolato, tra didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, testimonianze, esperienze sul campo e visite a realtà produttive montane virtuose. Si svolgerà a Premia, nel Verbano Cusio Ossola, dal 26 giugno al 29 settembre. Per sostenere l’avvio dei tre migliori progetti, Fondazione Garrone metterà inoltre a disposizione premi per un totale di 60.000 euro.

Tutte le informazioni utili sono disponibili online al sito www.restartalp.it. Per candidarsi c’è tempo fino al 21 aprile.

A poco meno di un mese dalla scadenza della “call for ideas”, il 24 marzo a Milano si potrà scoprire molto di più, ascoltando la testimonianza diretta di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza formativa unica nel suo genere. Oltre alla presentazione dell’edizione 2017, si svolgerà infatti in questa occasione la premiazione dei tre vincitori dello scorso anno.

Ad arricchire l’evento, condotto da Emil Abirascid, direttore di StartupBusiness, anche una tavola rotonda con tre startup che innovano business legati alla montagna. Racconteranno la propria esperienza imprenditoriale per testimoniare che fare impresa in montagna si può, che la tradizione dei mestieri antichi può integrarsi con l’innovazione, che i green jobs possono contribuire allo sviluppo delle terre alte italiane.

Appuntamento quindi venerdì 24 marzo a Milano, alle 10.30 presso lo spazio Open, in viale Monte Nero 6.

