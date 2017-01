Mirko Bettelli, classe 2002, ha sempre avuto una sola passione: il calcio. Il giovane sportivo ha iniziato a militare fin dalla giovane età di 6 anni nei pulcini della «AC Quinzanese» per poi passare, nel 2014, nella «Nuova Verolese» con il mister Beppe Prestini che da questa stagione guida la squadra. «Spero in una nuova vita per la squadra - ha commentato Mirko riferendosi al nuovo allenatore - Lo vedo come la guida adatta a noi».

Domanda di rito per ogni giocatore: qual è il tuo ruolo? Storcendo un po’ il naso ci risponde: «Centrocampista, ma posso essere utilizzato come difensore, spero di giocare più spesso nel mio ruolo, anche se nella scorsa stagione non è stato sempre così». Quest'anno la squadra sta militando nel campionato regionale A e l'anno scorso hanno conquistato l'argento nel torneo «BresciaOggi». Non solo trofei regionali però per Mirko, infatti due anni fa, sempre con la «Nuova Verolese», hanno partecipato alla Juventus Academy vincendo il torneo.

«Frequento il primo anno all'Itis "J. Torriani" - ha raccontato il calciatore lasciandosi andare a qualche aneddoto privato - e fortunatamente riesco ancora a conciliare la scuola e lo sport, con buoni risultati in entrambe le situazioni. Mi alleno due volte a settimana e il weekend lo dedico alla partita». Ma dopo tanti anni in una squadra, com'è stato l'approdo a una nuova società?: «La maggior parte dei miei compagni erano appena arrivati, era uno spogliatoio nuovo con una squadra ancora da costruire, non è stato quindi difficile inserirsi e fare gruppo. La società ci aiuta molto anche ad instaurare buoni rapporti, senza pregiudizi o rivalità». Mirko poi ci parla, senza nemmeno pensarci, del suo idolo: "Ibrahimovic, senza dubbio. Mi piace perché quando gioca è deciso, ha carattere e non si tira mai indietro. Io tifo Milan, come tutti in casa mia!».

Anche Mirko ha la sua supporter numero uno: la nonna. Lo segue ovunque, in casa e in trasferta, senza perdersi nemmeno una partita, anche quelle che possono richiedere spostamenti importanti, essendo un campionato regionale.

«In questi anni non ho mai avuto voglia di abbandonare - ci ha raccontato, parlando delle sue difficoltà e dei suoi sogni - Anche se sarà dura mi piacerebbe praticare questo sport a livello professionistico, ma per il momento non ho progetti per altre società, resterò nella Verolese puntando nella seconda metà del campionato a giocare di più nel mio ruolo»

